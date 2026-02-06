KZ
    ҰҚК мен ІІМ бірлескен операциясы: қылмыстық топтың 20 мүшесі қолға түсті

    АСТАНА. KAZINFORM – Іс-шаралар бір мезгілде Алматы, Шымкент қалаларында, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында өткізілді. Бұл туралы ҰҚК хабарлады. 

    ҰҚК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — 4 ақпанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ішкі істер министрлігімен бірлесіп, Бас прокуратураның үйлестіруімен қару-жарақты өткізу және сақтау, қорқытып алу, ұрланған автокөлікті заңдастыру, сондай-ақ өзге де қылмыстарға қатысы бар бірқатар қылмыстық топтардың заңсыз қызметін тоқтатуға бағытталған арнайы операцияны жүзеге асырды, — делінген хабарламада.

    Іс-шаралар бір мезгілде Алматы, Шымкент қалаларында, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында өткізілді.

    Нәтижесінде 20 адам ұсталды, олардың 10-ы уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    Тінту барысында күдіктілерден атыс қаруы, оқ-дәрілер, есірткі заттары, ірі көлемдегі ақша қаражаттары, сондай-ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленді.

    Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.

    Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. 

    Айта кетелік шекарада қару-жарақ, жанармай және валюта контрабандасы әшкереленгені туралы жазған едік

    Есірткімен күрес Қылмыс Ұйымдасқан қылмыстық топ Қару-жарақ ҚР ҰҚК Ақша
