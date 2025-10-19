Павлодарда оқушы мұғалімді тұншықтырмақ болды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Павлодардағы №11 мектепте күзгі бал кезінде мұғалім мен оқушы арасында жанжал туындады.
Оқиға туралы ақпарат Telegram-арнада жарияланған. Белгілі болғандай, акт залында өткен шара барысында мұғалімнің ескертуінен кейін 9-сынып оқушысы әйел ұстазды мойнынан қысып, біраз уақыт бойы тұншықтырған. Кейін оқушы мұғалімді жіберіп, залдан шығып кеткен.
– №11 мектепте болған оқиғаны растаймыз. Құқық қорғау органдары ата-анаға қатысты әкімшілік хаттама толтырды, іс материалдары сотқа жолданды, – деп хабарлады Павлодар қалалық білім бөлімі.
Ақпаратты Павлодар облыстық полиция департаменті де растады.
Ведомствоның мәліметінше, оқиғаға байланысты тексеру жүргізілген, ал оқушының әрекеті кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссияда қаралатын болады.
Еске сала кетейік, Алматы облысында 7-сынып оқушысын зорлау әрекеті бойынша тергеу жүріп жатыр.