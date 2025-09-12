Павлодарда прокуратура қызметкеріне қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеу жүріп жатыр
ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Павлодар тұрғынының арызы негізінде өңірлік ҰҚК департаменті мен прокуратураның ішкі қауіпсіздік бөлімі бірлесіп, прокуратура қызметкеріне қатысты алаяқтық дерегі бойынша жедел-тергеу іс-шараларын жүргізді.
Бас прокуратураның мәліметінше, тексеру іс-шаралары прокуратура органдарының ішкі қауіпсіздік бөлімшесі және ҰҚК департаментімен бірге жүзеге асқан. Оған қадағалаушы орган қызметкерінің алаяқтыққа қатысы болуы мүмкін деген шағым негіз болған.
— Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, — деп жазды Бас прокуратурадан.
Еске салайық, бұған дейін Алматы әуежайында Ақтау қаласының прокуроры Ерболат Әбділов ұсталған болатын.
Кейін сот оның ісін тоқтатты.