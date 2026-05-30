Павлодарда суға түсу маусымына дайындық басталды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Жазғы уақытта облыстағы жағажайларда 90 құтқарушы тұрғындардың судағы қауіпсіздігін бақылайды. Су айдындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында дрондар да қолданылады.
Қазір су айдындарының жағалаулары қоқыстан тазартылып, шомылатын орындар ретке келтіріліп жатыр. Маусым айынан бастап жедел құтқару жасағының жеке құрамы үш айлық күшейтілген жұмыс тәртібіне көшеді. Мамандардың айтуынша, штаттық кестеге сәйкес 90 қызметкер тұрғындардың судағы қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
— Жергілікті ақтарушы органдардан келіп түскен өтінімге сәйкес, Ертіс өзенінің жағажайлары тексеріліп, тазаланып жатыр. 28 мамырдын бастап коммуналдық жағажайларда жұмыс істейтін қоғамдық құтқарушыларды оқыту басталды. Олар арнайы сертификат иеленіп, коммуналдық жағажайларда қызмет атқарады, — дейді өңірлік төтенше жағдайлар департаменті жедел-құтқару жасағы басшысының орынбасары Серік Шериязданов.
Еске сала кетейік, Ақтөбеде жағажайлардың көбі шомылу маусымына дайын емес.