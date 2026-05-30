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    Павлодарда заңсыз 10 қоқыс үйіндісі анықталды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Экологтар рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын еске салады. Салынатын айыппұл мөлшері 1000 АЕК-ке дейін жетуі ықтимал.

    Павлодарда заңсыз 10 қоқыс үйіндісі анықталды
    Фото: Астана әкімдігі

    Павлодар облысы бойынша экология департаменті полиция органдарының қызметкерлерімен, сондай-ақ облыстық жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасымен бірлесіп, рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін анықтау бойынша рейдтік іс-шаралар жүргізген.

    — Бірлескен тексеру нәтижесінде Павлодар қаласы аумағында 10 заңсыз қоқыс үйіндісі анықталды. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 365-бабына сәйкес, коммуналдық қалдықтарды басқару және бақылау функцияларын жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратынын еске саламыз. Қазіргі уақытта қоқысты төккендер іздестіріліп жатыр, — деп хабарларды экология департаментінен.

    Заңсыз қоқыс үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 344-бабының 2-1-тармағына сәйкес, айыппұл мөлшері 100-ден 1000 АЕК-ке дейінгі көлемді құрайды.

    Еске сала кетейік, Алматыдағы қоқыс енді GPS-пен бақыланады. 

    Павлодар облысы Павлодар Айыппұл Экология Қоқыс
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
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