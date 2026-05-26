Павлодарлық оқушы негізгі ҰБТ-дан 140 балл алды
АСТАНА. KAZINFORM — Павлодар облысының жалпы орта білім беру мектебінің түлегі Әсет Альтаир негізгі ҰБТ-да 140 балл иегері атанды, деп хабарлайды Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі.
2026 жылғы 26 мамыр күні Павлодар қаласында орналасқан аймақтық тестілеу орталығында Әсет Альтаир «Математика-География» пәндер комбинациясын таңдап, ҰБТ-ны сәтті тапсырды. Ол бес пән бойынша ең жоғары 140 балды жинады. Альтаир — Павлодар қаласындағы № 7 жалпы орта білім беру мектебінің түлегі.
Мен 11-сыныптың басынан бастап ҰБТ-ға жүйелі түрде дайындала бастадым. Дәл сол кезде болашақ мамандығымды нақты таңдадым. Алдағы уақытта Maqsut Narikbayev University-не «Менеджмент» мамандығына оқуға түсуді жоспарлап отырмын. ҰБТ-ға дайындық барысында қолдау көрсетіп, жігер берген ата-анама және ұстаздарыма алғысымды білдіремін, — деді Әсет Альтаир.
Естеріңізге сала кетсек, негізгі ҰБТ-ның екі аптасында 92 мыңға жуық рет тест тапсырылды. Шекті балды 65% талапкер жинады. Бес пән бойынша орташа балл 63 балды құрады. 240 мыңға жуық талапкер негізгі ҰБТ-ға қатысуға екі мүмкіндікті есепке алғанда 446 мыңнан астам өтініш берген.
Бұдан бұрын Саясат Нұрбек 2026-2027 оқу жылына 90 мыңға жуық грант бөлінгенін айтты.