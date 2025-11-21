Педагогикалық идеялар панорамасы байқауына қатысушылар саны үш есе артқан
АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы жыл сайын ұйымдастыратын республикалық «Педагогикалық идеялар панорамасы» байқауының ауқымы жыл сайын артып келеді. Биыл конкурсқа 16 000-нан аса өтінім қабылданды.
Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда үш есе көп. Мұндай өсім педагогтердің функционалдық сауаттылықты дамытуға және тәжірибе алмасуға деген қызығушылығының артқанын айқын көрсетеді.
Өңірлік сараптамалық комиссиялар бағалау жұмыстарын аяқтап, республикалық кезеңге 140 үздік жұмыс жолдама алды.
Финалистердің бейнематериалдары «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының YouTube-арнасында жарияланды.
Финалистерге тұрғындар қолдау білдіре алады. Платформадағы қаралымдар мен реакциялар «YouTube-те ең көп қаралған бейнематериал» номинациясының жеңімпазын анықтау кезінде ескерілетін болады.
Байқау жеңімпаздарын марапаттау рәсімі 20 желтоқсанда Астана қаласында өтеді.
Осыған дейін Қазақстанның әлемнің үздік 100 білім беру инновациясының қатарына енгені туралы жаздық.