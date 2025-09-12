Педагогтердің қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған курс басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мұғалімдер мен оқушылардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған ауқымды жоба жалғасып жатыр. Оқу бағдарламасы қаржы және білім беру саласындағы халықаралық сарапшылардың ұсынымдары негізінде әзірленген. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі мәлім етті.
Бес күндік курс барысында ҚР Оқу-ағарту министрлігінің «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының тренерлерлері педагогтерге қаржыны басқарудың негізгі қағидаттарын үйретеді.
— Мұғалімдер қаржылық мінез-құлық психологиясы, отбасындағы бюджет пен шығындарды жоспарлау әдістерін меңгереді. Ал ҚР Ұлттық Банкі мамандары инфляцияның жеке қаржыға ықпалы, инвестиция, цифрлық активтер, несие мен зейнетақы жүйесі, алаяқтықтың түрлерін ажырату және жеке деректерді қорғау тақырыптарында дәріс оқиды, — делінген хабарламада.
Осылайша, бір апта ішінде еліміздің барлық өңірінен «Жаһандық құзыреттілік» пәнін оқытатын 500-ге жуық педагог арнайы курстан өтіп, мектеп оқушыларына дәріс оқуды бастайды. Жыл соңына дейін олардың саны 6 мыңға жетіп, 2026 жылы тағы шамамен 4 мың мұғалім қамтылады.
Қаржылық сауаттылықты білім беру жүйесіне енгізу — экономикалық тұрақтылықты нығаютуға бағытталған маңызды қадам. Бұл бастама қоғамның қаржылық мәдениетін артырып, қаржы пирамидалары мен интернет алаяқтықтан қорғануды күшейтеді.
Айта кетейік, 200 мыңнан астам педагог жасанды интеллектіні қолдануға арналған тегін курстан өтті.