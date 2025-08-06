Pegasus Airlines әуе кемесінде пауэрбанк қолдануға тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM – Түркиялық лоукостер Pegasus Airlines жолаушыларға арналған жаңа ережені жариялады: енді ұшақ бортында пауэрбанктерді (портативті қуат көздері) қолдануға қатаң тыйым салынады.
Авиакомпания бұл туралы ресми хабарламаны өз сайтында және әлеуметтік желілерде таратты.
Жаңа тәртіпке сәйкес, жолаушылар пауэрбанкті тек қол жүгінде алып жүруге құқылы, алайда оны ұшу кезінде пайдалануға немесе USB порттар арқылы құрылғыны зарядтауға рұқсат етілмейді.
Pegasus Airlines өкілдері мұндай шектеу ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілгенін атап өтті. Авиакомпанияның айтуынша, литий-ионды аккумуляторлар дұрыс пайдаланылмаған немесе зақымдалған жағдайда өрт шығу қаупі бар, сондықтан сақтық шаралары қажет.
Ережені бұзған жолаушыға экипаж ескерту жасайды. Егер талап орындалмаса, әкімшілік шаралар, соның ішінде ұшып келгеннен кейін ұшақтан мәжбүрлеп түсіру немесе «қалаусыз жолаушылар» тізіміне енгізу қарастырылуы мүмкін.
Авиациялық қауіпсіздік саласының мамандары мұндай тәжірибе басқа халықаралық әуе компанияларында да бар екенін айтады. Бұл — ұшақ салоны сияқты жабық кеңістікте портативті электрониканың қызуынан туындайтын оқиғалардың жиілеуіне байланысты қабылданып жатқан шешім.
Pegasus Airlines жолаушыларына сапар алдында құрылғыларын толық зарядтап алуға және жаңа ережелермен алдын ала танысуға кеңес береді.
Бұған дейін Түркияның Азаматтық авиация басқармасы (SHGM) ұшақ жерге қонған бойда қауіпсіздік белдігінің индикаторы сөнбей орнынан тұрған жолаушыларға айыппұл салынатынын мәлімдеген болатын.
Жуырда осындай тәртіп бұзушылық үшін алғаш рет жолаушыларға айыппұл салынды.