Пентагон алғаш рет Иранмен соғыс шығындарын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Пентагон есебінше, Ирандағы соғысқа шамамен 25 миллиард доллар кетті, бірақ оның аяқталу уақыты әлі де белгісіз, деп хабарлайды NPR.
АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсет Өкілдер палатасының Қарулы күштер комитетінде Ирандағы әскери қақтығысқа куәлік етті.
Хегсет Иранның «ядролық нысандары жойылғанын», соның ішінде өткен маусымда АҚШ әуе шабуылдарынан соң жер астына көмілген жоғары байытылған уран қорлары жойылғанын мәлімдеді.
Алайда, Вашингтоннан келген демократ конгресмен Адам Смит Трамп әкімшілігінің қазіргі соғысты екі ай бұрын бастағанын атап өтті.
Хегсет Иран «ядролық амбицияларынан бас тартпағанын» айтты. Алайда, қорғаныс министрі қақтығыстың аяқталу мерзімін атаған жоқ.
Пентагон бақылаушысы генерал Джей Херст те тыңдауға қатысып, соғыстың бүгінгі күнге дейін шамамен 25 миллиард долларға шығын келтіргенін мәлімдеді. Оның айтуынша, негізгі шығын Иранға атылған қару-жарақ болды.
Пентагон Дональд Трамп 7 сәуірде атысты тоқтату туралы жарияламас бұрын Ирандағы шамамен 13 000 нысанға соққы бергенін мәлімдеді.
Бұған дейін БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Иранның ядролық келісіміне кепіл болуы мүмкін екенін хабарлаған едік.