Пентагон Кубада әскери операция жүргізуге дайындалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ әскери күштері Дональд Трамп бұйрық берсе, Кубада Пентагон операциясын жүргізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
USA TODAY басылымына берген мәлімдемесінде Пентагон әртүрлі жағдайларды жоспарлап отырғанын және президенттің бұйрығын орындауға дайын екенін мәлімдеді.
АҚШ пен Куба арасындағы шиеленіс қаңтар айынан бері ушығып келеді, осыған байланысты Трамп әкімшілігі аралдың коммунистік үкіметін түбегейлі саяси өзгерістерге мәжбүрлеу үшін ауқымды науқан аясында Кубаға мұнай жеткізуді шектеген болатын.
АҚШ пен Куба дағдарысты шешудің алғашқы кезеңдерінде екенін мойындады, бірақ екі тараптың қаншалықты келісімге келуге дайын екені әлі белгісіз. Екі ел қарым-қатынасты жақсартатын экономикалық келісім бойынша келіссөз жүргізіп жатыр.
Бұған дейін Куба әскері АҚШ тарапынан болуы мүмкін агрессияға дайындалып жатқанын хабарлаған едік.
Трамп Кубаны «кеш болмай тұрғанда» АҚШ-пен келісімге келуге шақырды.