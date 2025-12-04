Пентагон Вашингтондағы ұлттық гвардия сарбаздарын толық қаруландырды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Қорғаныс министрлігі Вашингтонда қызмет атқарып жатқан Ұлттық гвардияның барлық әскери қызметкерлері толықтай қарумен қамтамасыз етілгенін хабарлады, деп жазады Anadolu Ajansı.
Пентагонның ресми өкілі Кингсли Уилсонның айтуынша, қаруланған гвардияшылардың бір бөлігі астана көшелерінде полициямен бірлесіп патрульдеуге тартылған.
Уилсонның мәліметінше, Колумбия округінің Біріккен оперативтік тобы (Joint Task Force-DC) құрамында қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндетін 2200-ден астам ұлттық гвардия әскери қызметкері орындап жатыр. Тағы 500 сарбаз жолда келе жатыр және жақын күндері Вашингтонға жетеді деп жоспарланған.
«Біз өз қалаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берік бейілдіміз», - деді Қорғаныс министрлігінің өкілі.
Пентагонның мұндай шешім қабылдауына Ақ үй маңындағы атыс оқиғасы себеп болды. Оқиға кезінде екі гвардияшы қаза тапқан.
Еске салайық, 26 қазанда түскі уақытта Ақ үй маңындағы Фаррагут алаңында белгісіз ер адам кезекшілік атқарып тұрған ұлттық гвардия сарбаздарына оқ жаудырған. Бірнеше әскери алған жарақаттарынан көз жұмды. Осы оқиғадан кейін Дональд Трамп үшінші әлем елдерінен АҚШ-қа көші-қонды толық тоқтататынын мәлімдеген еді.