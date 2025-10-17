Перу билігі наразылық шаралары аясында төтенше жағдай жариялауға шешім қабылдады
АСТАНА.KAZINFORM - Перуде мемлекет басшысына импичмент жарияланғаннан кейін үкіметке қарсы шерулер әлі жалғасып жатыр, деп хабарлайды ВВС.
- Біз ең болмағанда астаналық аймақта төтенше жағдай жариялау туралы шешім қабылдаймыз, - деді Перу премьер-министрі Эрнесто Альварес.
Лимадағы үкіметке қарсы шерушілер мен полиция арасындағы қақтығыс салдарынан 32 жастағы ер адам қаза тауып, 100-ден астам адам жарақат алды, олардың көпшілігі полиция қызметкерлері.
Сәрсенбі күнгі шерулерді негізінен жас белсенділер үкіметтен қылмыс пен сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін белсенді әрекет етуді талап етіп ұйымдастырды.
Көптеген Перу президенттері сыбайлас жемқорлық пен біліксіздігі туралы айыптауларға байланысты қызметінен шеттетілді. Елде президенттік пен Конгресс арасындағы келіспеушіліктер жиі туындайды, өйткені Перу конституциясы парламентке президентті «моральдық қабілетсіз» деген айыппен қызметінен босатуға құқық береді. Бұл түсініксіз терминді билік үшін күресу үшін қолдануға болады.
Бұған дейін Перуде кейінгі 10 жылда жетінші президент ауысқанын хабарлаған едік.