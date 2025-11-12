22:37, 12 Қараша 2025 | GMT +5
Песков Қазақстан мен Ресей Президенттерінің Кремль пәтеріндегі келіссөздері туралы айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Владимир Путиннің келіссөздерді Кремль пәтерінде жалғастыру ұсынысын өте сирек жасайтынын айтты, деп хабарлайды Әділ Балтабаевтың Telegram арнасы.
-Путин мен Тоқаевтың достық жылы қарым-қатынасы көшбасшыларға маңызды деген мәселелерді ашық та еркін талқылауға мүмкіндік береді,-деп мәлімдеді Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков.
Оның сөзінше, Владимир Путин келіссөздерді Кремль пәтерінде жалғастыру ұсынысын өте сирек жасайды. Қасым-Жомарт Тоқаевқа дейін ол пәтерде Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди мен ҚХР төрағасы Си Цзиньпин болған.
Айта кетейік, Президенттің Ресейге мемлекеттік сапары барысында 13 келісімге қол қойылды.