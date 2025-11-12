KZ
    Песков Қазақстан мен Ресей Президенттерінің Кремль пәтеріндегі келіссөздері туралы айтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Владимир Путиннің келіссөздерді Кремль пәтерінде жалғастыру ұсынысын өте сирек жасайтынын айтты, деп хабарлайды Әділ Балтабаевтың Telegram арнасы.

    Пресс-секретарь президента РФ
    Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

    -Путин мен Тоқаевтың достық жылы қарым-қатынасы көшбасшыларға маңызды деген мәселелерді ашық та еркін талқылауға мүмкіндік береді,-деп мәлімдеді Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков.

    Оның сөзінше, Владимир Путин келіссөздерді Кремль пәтерінде жалғастыру ұсынысын өте сирек жасайды. Қасым-Жомарт Тоқаевқа дейін ол пәтерде Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди мен ҚХР төрағасы Си Цзиньпин болған.

    Айта кетейік, Президенттің Ресейге мемлекеттік сапары барысында 13 келісімге қол қойылды.

     

