Петропавлда егіз бойжеткен ұстаздық жолды таңдап, мұғалім болып жүр
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысындағы мектептерде мұғалім болып еңбек етіп жүрген егіздердің әзірге бір ғана жұбы бар.
Айкүміс, Жанкүміс Ермекпай Петропавлдағы жалпы білім беретін № 29 мектепте бастауыш сыныпта сабақ береді. Егіздер параллель екінші сыныптарға жетекшілік етеді. Екеуінің өмір жолы да, кәсіби таңдауы да бір арнаға тоғысқан.
— Жанкүміс қайда жұмыс істесе, мен де сондамын. Еңбек кітапшамызда жазу бірдей. Достарымыз да ортақ. Егізің болғанының жақсы тұстары көп қой. Бірақ, оқып жүргенде біріміз үшін біріміз емтихан тапсырған кездер болған жоқ. Ал қазір жұмыста біріміздің орнына біріміз сабақ беретін кездер болады. Екеуімізде де екінші сынып. Жоспарды бірге құрамыз, таныстырылымдарды бірге істейміз. Сондықтан бізге оңай. Бір-бірімізден сұрап, ақылдасып, қолдап, қиындықтарды бірге еңсереміз, — дейді Айкүміс Асқарқызы.
Шал ақын ауданы Балуан ауылында дүниеге келген егіздер 9-сыныпты бітіргеннен кейін педагогикалық колледжге оқуға түсті, кейін жоғары оқу орнын тәмамдады. Қазір ата-аналары, бауырлары да Петропавлда тұрады. Айкүміс пен Жанкүміс отбасындағы алты баланың тұңғышы.
— Отбасымызда бізді еш қиналмастан ажыратады. Бірақ, кейде әкем шатастырып жатады. Сол себепті бірден «Айко-Жанко» деп қатар айтады. Ал анамыз дауысымыздан, жүрісімізден де біледі.
Оқушыларымызға бізді танып, білуге екі апта жеткілікті болды, қазір шатастырмай атымызды дұрыс айтады.
Бірақ мінезіміз екі түрлі. Әпкем маған қарағанда еті тірі, пысық, — дейді Жанкүміс.
Қыздардың сөзіне қарағанда, егіздердің арасында көзге көрінбейтін, терең рухани байланыс бар. Бірінің көңіл күйін екіншісі алыстан сезіп, ойындағысын айтып үлгермей-ақ ұғады. Олардың өмірге деген көзқарасы да бірдей.
— Талғамымыз да бірдей. Жаңа киім алсақ, оны екеуіміз де кие береміз. Сондай-ақ, алға қойған мақсатымыз да ұқсас. Қазір бастауыш сыныпта сабақ беріп жүрміз. Бірақ білімімізді толықтырып, ағылшын тіліне бет бұруды ойлап жүрміз. Сол үшін биыл магистратураға түспек ойымыз бар, — дейді Жанкүміс Асқарқызы.
