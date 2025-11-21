KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:13, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Петропавлда қашықтан оқуға жіберілген сыныптардың саны артты

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда 161 оқушының жіті респираторлы вирусты инфекциямен (ЖРВИ) ауыруына байланысты 15 сынып онлайн оқыту форматына көшірілді.

    Фото: Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасы
    Фото: Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасы

    Петропавл қалалық білім бөлімінің мәліметінше, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «2025–2026 жылғы эпидемиялық маусымда тұмауға, жедел респираторлық вирустық инфекцияларға (ЖРВИ) және COVID-19 коронавирус инфекциясына қарсы санитариялық-індетке қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды жүргізу туралы» қаулысына сәйкес сыныптар қашықтан оқытуға жіберілді.

    Петропавлдағы М. Жұмабаев атындағы IT-мектеп-лицейден кешегі күні үш сынып онлайн форматқа көшсе, бүгін олардың қатарына тағы үш сынып қосылды. Қазір қашықтан оқуға кеткен сыныптарда 61 бала ауырып жатыр.

    Петропавлдағы №4 орта мектепте төрт сыныпта ауырған балалар саны 47-ге жетті.

    Петропавлдағы Бірінші гимназияның екі сыныбында оқушылардың тең жартысы ауырып, олар да онлайн оқып жатыр.

    Бүгіннен бастап әл-Фараби атындағы мектеп-лицейдің 1-сыныбы және Ә.Бөкейхан атындағы №25 мектептің екі 9-сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілді.

    Бұған дейін еліміз бойынша 3091 сынып қашықтан оқуға көшірілгенін жазған едік.

    Сондай-ақ министр Әлназарова бастауыш сыныптар қандай жағдайда қашықтан оқуға көшетінін айтты.

    СҚО-да «гонконг тұмауын» жұқтырғандар саны көбейіп бара жатқанын да жазған едік.

     

    Тегтер:
    Медицина Тұмау ЖРВИ Денсаулық Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар