Петропавлда қоқыс алаңдарына жасанды интеллекті бар бейнекамералар қойылып жатыр
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда қоқыс тастап, абаттандыру ережесін бұзған 6400-ге жуық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Петропавл әкімі Серік Мұхамедиевтің айтуынша, рұқсатсыз пайда болған қоқыс алаңдарын жою жұмысы жалғасқан. «Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясының спутниктік технологиялары арқылы биыл 9 қоқыс алаңы анықталды. Тұрғындардың өтініштері мен жоспарлы тексерулер барысында жалпы 39 қоқыс алаңы жойылып, 320 тоннадан астам тұрмыстық қалдықтар шығарылды.
- Петропавлдың санитарлық жағдайын бақылауды күшейту үшін кезекшілік кестесі жасалды, сондай-ақ шамамен 100 бейнебақылау камерасы орнатылды. Бұл қоқысты заңсыз тастау фактілерін жедел анықтауға және алдын алуға мүмкіндік береді.
Учаскелік инспекторлардың көмегімен жыл басынан бері 89 рейд өткізілді және заңды бұзған 6390 адам жауапкершілікке тартылды, - дейді Серік Мұхамедиев.
Сонымен қатар, тесттік режимде пилоттық жоба жүзеге асып жатыр. Қоқыс алаңдарына 43 жасанды интеллект элементтері бар камера орнатылды. Әкімнің аййтуынша, келесі жылы тағы 200 камера қою жоспарланып отыр. Нәтижесінде қоқыс контейнерлерінің толу деңгейін бақылауға, үлкен көлемді қоқыстың жиналып қалмауына және тұрмыстық қалдықтың уақтылы шығарылуын бақылауда ұстауға мүмкіндігі бар интерактивті карта енгізілді.
- «Ақылды қала» жүйесін дамыту аясында тұрғындардың қауіпсіздігі, қаланың экологиясы және жайлылығын арттыруға бағытталған инновациялық шешімдерді енгізу жоспарланған. Оларға қоғамдық жұмысқа жегілген сотталғандардың жұмысын және автокөлік жолдарының сапасын автоматтандырылған бақылау жүйесі, бейнебақылау камераларын кешенді аудиттеу және интеллектуалды көлік жүйесі кіреді. Барлық жүйелер iKomek платформасы негізінде SuperApp желісінде біріктірілетін болады, - дейді Серік Мұхамедиев.
