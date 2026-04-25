    00:55, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    Петропавлда өрт шыққан үйден 100-ден астам адам эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM - Петропавл қаласында Уәлиханов көшесінде орналасқан 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің балконынан өрт шықты, деп хабарлайды ҚР Төтенше эағдалар министрлігінің баспасөз қызметі.

    өрт
    Фото: ҚР ТЖМ

    Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ бөлімшелері өртті аз уақыт ішінде толық сөндіріп, оның басқа пәтерлерге таралуына жол бермеді.

    -Үйден 117 адам, оның ішінде 30 бала эвакуацияланды. Зардап шеккендер жоқ,-делінген хабарамада.

    Өрттің шығуының алдын ала себебі — балконда темекі шегу.

    өрт
    Фото: ҚР ТЖМ

    Осыған дейін Қазақстанда өрт қауіпсіздігі ережелері жаңаратыны туралы жаздық.

     

    Айдар Оспаналиев
