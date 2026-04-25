00:55, 25 Сәуір 2026 | GMT +5
Петропавлда өрт шыққан үйден 100-ден астам адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM - Петропавл қаласында Уәлиханов көшесінде орналасқан 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің балконынан өрт шықты, деп хабарлайды ҚР Төтенше эағдалар министрлігінің баспасөз қызметі.
Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ бөлімшелері өртті аз уақыт ішінде толық сөндіріп, оның басқа пәтерлерге таралуына жол бермеді.
-Үйден 117 адам, оның ішінде 30 бала эвакуацияланды. Зардап шеккендер жоқ,-делінген хабарамада.
Өрттің шығуының алдын ала себебі — балконда темекі шегу.
