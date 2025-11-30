KZ
    Петропавлдағы қоқыс полигонының пайдалану мерзімі екі жылға ұлғайтылды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлдағы биыл жабылуы тиіс қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны тағы екі жыл жұмыс істемек.

    қоқыс полигоны
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Бұл туралы қала әкімі Серік Мұхамедиев брифингте айтты. 

    - Қолданыстағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының ресурсы толық аяқталды. Жаңа полигон құрылысына дайындық жүргізіліп жатқан аралықта қолданыстағы полигонның қуатын қосымша 10% ұлғайттық. 

    Жаңа полигон салу – басым міндеттердің бірі болып отыр. Нысанды Мамлют тасжолы бойына орналастыру жоспарланған. Жұмыс жобасы әзірленген. Жобаның сметалық құны 8,6 млрд теңге, қазіргі уақытта қажетті келісім рәсімдері аяқталған, сараптамадан өту қалды, - деді Серік Мұхамедиев. 

    Естеріңізге салайық, 1996 жылы ашылған қоқыс полигоны бүгінде толған. Сол себепті Петропавлда тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны және қоқысты қайта өңдеу мәселесін шешу мақсатында Техноэкопарк салынатындығын жазған едік

