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    Петропавлдағы көп қабатты үйлердің 55 пайызы ғана жылыту маусымына дайын

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Петропавлдағы орталық жылу желісіне қосылған 1198 үйдің 670-і ғана әзірге дайындық құжатын алды.
    Петропавл қаласы әкімінің мәліметінше, жалпы 1241 көп қабатты үй бар, оның 43-інде пеш жағылады. 

    отопление
    Фото: freepik

    Сондай-ақ 425 баспанада басқару формасы жоқ. Соның ішінде 27 көп қабатты үй апаттық жағдайда тұр. Олар негізінен екі қабатты үйлер. 

    — Тұрғын үй қорын жылыту маусымына әзірлеу күнделікті біздің бақылауымызда. Негізгі міндет — үй ішілік жылу желілерін жуып-шаю және қысыммен тексеру. Бүгінге дейін көп қабатты үйлердің тек 55% ғана бұл жұмысты істеді, — дейді қала әкімі Серік Мұхамедиев.

    Ал облыс орталығындағы әлеуметтік нысандар қазір маусымға 95% дайын.

    Биыл Петропавлда 7 км жылу желісі күрделі және ағымдағы жөндеуден өтуі тиіс. 4 км желінің жылу оқшаулағыш қабатын қалпына келтіру көзделген.

    — Петропавлда әдетте жылу беру маусымы қыркүйек айының 20-25 аралығында басталады. Жылу нысандарға кезең-кезеңмен беріледі. Алдымен білім беру, медициналық, мәдениет-спорт нысандары қосылады, кейін тұрғын үйлерге жылу беріле бастайды.
    Сондай-ақ 25 қыркүйекте дәстүр бойынша қаланың су беру желісін жуу жоспарланған. Облыс орталығы бір тәулікке судан ажыратылады, — деді Серік Мұхамедиев.

    Осыған дейін СҚО-ның энергетикалық нысандарын жөнге келтіруге 24 млрд теңгеден астам қаржы бағытталғанын жазған едік.

    Жылу құбыры Тұрғын үй Жылыту маусымы Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
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