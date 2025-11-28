Петропавлдағы Заречный кентінен 90 отбасы жақында жаңа пәтерге көшеді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Петропавлда көктемгі су тасқынымен күресу үшін тұрғызылған бөгеттерді нығайту жұмысы аяқталды.
Бүгін Петропавл әкімі Серік Мұхамедиев брифингте атқарылып жатқан жұмыстардан хабардар етті.
Әкімнің айтуынша, көктемгі су тасқынының алдын алу бойынша ауқымды жұмыс атқарылды. Соңғы екі жылда қолға алынған шаралардың арқасында биыл көктемде Есіл тасығанымен, тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарды су басқан жоқ.
— Биыл айналма арна қайта жаңартылды. Сондай-ақ сумен жабдықтау жүйесінің бірінші көтергіш станциясы толық жаңғыртылды. Бөгеттер нығайтылды. Қазіргі кезде Ойқала шағын ауданындағы топырақ үйіндісін қосымша көтеру, Былғары зауыты шағын ауданында бетон плиталары арасындағы жіктерді жабу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл нысандар келер жылдың көктеміне толық дайын болады, — деді Серік Мұхамедиев.
Үйлерді су шайып кеткен Ойқала және Былғары зауыты шағын аудандарында аудан әкімдіктері мен кәсіпкерлердің көмегімен 74 сквер пайда болды. Қазір мұнда «Қазақстан халқына» қорының көмегімен футбол ойнайтын екі спорт нысаны салынып жатыр.
— Жыл соңына дейін Заречный кенті тұрғындарының бір бөлігі көшіріледі. 162 пәтерден тұратын жаңа үйлер «Жас Өркен» және «Орталық» сияқты қарқынды дамып келе жатқан шағын аудандарда тұрғызылып жатыр. Оның 90-ны желтоқсан айының басында беріле бастайды. Қалған пәтерлерді келесі жылдың маусымында пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Нәтижесінде жыл сайын су басу қаупі жоғары ауданнан тұрғындарды көшіреміз, — деді қала әкімі.
