Peugeot сигнал жүйесіндегі ақауға байланысты 600 мың көлікті кері қайтарып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Peugeot француз автоконцерні бүкіл әлем бойынша 600 мыңнан астам Peugeot 208 көлігін кері қайтарып жатыр. Бұл шешім дыбыс сигналындағы (клаксонына) ақауға байланысты қабылданған. Кейбір көліктердегі сигналдың дыбысы жеткілікті деңгейде қатты емес болып шыққан және ол қауіпсіздік талаптарына сай келмейді.
Peugeot компаниясы ақауы бар дыбыс сигналын толық жұмыс істейтін және қаттырақ естілетін жаңа қондырғыға ауыстыратынын мәлімдеді. Өндіруші бұл мәселе тек дыбыс сигналына қатысты екенін, ал автомобильдің басқа бөлшектері мен бағдарламалық жүйесіне әсер етпейтінін нақтылады.
Speedme басылымының мәліметінше, Германияда ғана шамамен 35 мың көлік кері шақыртуға іліккен. Олар 2019 жылдың 1 қыркүйегі мен 2022 жылдың 25 шілдесі аралығында шығарылған.
Көлік иелеріне тікелей хабарлама жіберіледі. Сонымен қатар олар ресми дилерлерге немесе авторизацияланған сервис орталықтарына өз еркімен барып, жөндеу жұмыстарын жүргізе алады.
Қызмет көрсету мерзімі сервис орталықтарының жүктемесіне байланысты болады, бірақ дыбыс сигналын ауыстыру әдетте көп уақыт алмайды.
Айта кетейік, Ford Motor Company артқы көрініс камерасының бейнесін көрсетуге қатысты ақауларға байланысты шамамен 1,74 млн автокөлікті кері қайтару бойынша екі науқан басталғанын хабарлады.