KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:43, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Плагиат ұлттық киім өндірісіне қауіп төндіріп отыр – дизайнер

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық киім тігу саласында плагиат мәселесі өзекті бола бастады. Бұл туралы тәжірибелі дизайнер Қазипа Қалиқызы Jibek Joly телеарнасының «Бүгін Live» бағдарламасында айтты.

    Қазипа Қалиқызы
    Фото: видеодан салынған скрин

    Спикердің сөзінше, соңғы жылдары ұлттық нақыштағы киімдерге қызығушылық артқанымен, бұл бағыттағы өзекті мәселелер көбейген. Сын-пікірлердің басым бөлігі ою-өрнектердің дұрыс қолданылуына қатысты болса, енді бір бөлігі авторлық құқықтың сақталмауымен байланысты.

    – Барлық ою-өрнекті зерттедім. 1000-ға жуық жинаған ою-өрнегім бар. Үйге қажетті ұлттық нақыштағы 100 топтама, 70-ке жуық киімдеріміз бар. Оның жартысының авторлық құқығы қорғалған, – дейді Қазипа Қалиқызы.

    Дизайнердің айтуынша, бұған дейін оның бірнеше туындысы рұқсатсыз көшіріліп, нарықта арзан бағамен сатылған. Бұл жағдай авторлық қорғау мәселесінің өзектілігін айқын көрсеткен.

    – Композициялық басымдық деген бар. Соның негізінде авторлық құқықты қорғаймыз. Бәсекелестік болу үшін плагиатқа жол бермеу керек. Себебі тәжірибеміздегі оқиға біршама экономикалық шығын әкелді, – дейді ол.

    Қазипа Қалиқызы – 1997 жылы Қытайдан тарихи Отанына оралған қандас. Ол тігін саласында 30 жылдан астам уақыт еңбек етіп келеді. Кәсіп жолын шетелде бастап, кейін Қазақстанда жалғастырған.

    – 1994 жылы ҚХР-да, Алтайда шеберхана ашып, киімдерді жалға бердім, алғаш өзімнің топтамамды шығардым. Оның атауы – «Ұлттық үлгі өрнектері» болды. Сұраныс аз болатын, кейін көбейді.

    Одан соң туған елге табан тіредік, елге қызмет етуді ойладық. Біртіндеп кәсіп жүйеленді. Соңғы жылдары Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық өндірісті, ұлттық киімдерді қолдауға қатысты айтқан сөзі серпін сыйлап, ұлттық киімдер трендке айналды, – деді ол.

    Бүгінде дизайнер дәстүр мен заманауи стильді ұштастырып, жаңа бағытта жұмыс істеп келеді. Оның айтуынша, нарықта күнделікті киюге ыңғайлы ұлттық нақыштағы киімдерге сұраныс жоғары.

    – Халық арасында жұмысқа киетін киімдер сұраныста. Киімдерді сақ кезіндегі петроглифтермен көмкереміз. Онда тұтас тарих жатыр, – дейді дизайнер.

    Бұған дейін қазақстандық дизайнер Михаил Шайдоровтың Олимпиададағы тарихи жеңісіне арнап тігілген костюмнің қалай жасалғанын айтып берді.

    Тегтер:
    Мәдениет Ұлттық киім Өнер JIBEK JOLY
    Мөлдір Снадин
    Автор
    Соңғы жаңалықтар