Полицейлер есірткі салып жіберді: Алматыда ұсталған жігіт видеоүндеу жолдады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда полицейлердің жас жігіттің қалтасына белгісіз зат салған сәті түсірілген бейнежазбаға қатысты даулы оқиғаның жаңа тұстары белгілі болды.
Әлеуметтік желіде сол жағдайға қатысы бар жас жігіттің видеоүндеуі тарады. Ол полицейлер өзіне есірткі затын салып жібергенін айтып отыр.
— 29 қыркүйекте полиция қызметкерлері мені заңсыз тінту барысында қалтамнан есірткі заты табылды деп жалған айып тақты. Алайда олардың өзі есірткіні қалтама салғаны бейнежазбада анық көрінеді. Бұл әрекеттер менің құқығымды өрескел бұзады және құқық қорғау органдарына деген сенімімді азайтады, — деді ол.
Жас жігіт биліктен объективті және тәуелсіз тергеу жүргізуді, кінәлі қызметкерлерді жазалауды сұрады. Қажет болған жағдайда бейнежазба мен басқа да дәлелдерді ұсынуға дайын екенін айтты.
Полиция департаменті бұл ақпарат шындыққа жанаспайтынын ресми түрде хабарлады. Ведомствоның мәліметінше, бұл азамат пәтер ақысын төлемегені туралы шағым негізінде ұсталған және полиция талабына бағынбағаны үшін жауапкершілікке тартылған.
— Бұл азаматқа қатысты есірткі сақтау немесе сату дерегі бойынша ешқандай қылмыстық іс қозғалған жоқ. Тексеру кезінде одан тыйым салынған заттар табылған жоқ. Ұстау кезінде полицейлердің әрекеті заң аясында жүзеге асқан, — деп мәлімдеді полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Полиция өкілдері ер адамның бұрын сотталғанын және Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданында пробациялық бақылауда тұрғанын айтты. Бақылау талаптарына сәйкес, оған түнгі уақытта көшеде жүруге тыйым салынған, алайда ол бұл шектеуді бұзған. Осыған байланысты пробациялық қызметке жазаны қайта қарау жөнінде ұсыныс жолданған.
— Әлеуметтік желі арқылы жалған ақпарат тарату әрекеті – жауапкершіліктен қашу және қолдан қоғамдық резонанс тудырудың амалы. Аталған факт бойынша ер адамның әрекеттері тексеріліп, заң аясында баға беріледі, — деп хабарлады полиция.
Еске салайық, 26 қыркүйекте әлеуметтік желіде полиция қызметкерлерінің екі адамды тұтқындап жатқан бейнежазбасы тарады. Одан жерде жатқан азаматтың қалтасына полиция қызметкерінің бір затты салғанын көруге болады. Желі қолданушылары «әдейі есірткі тастау әрекеті болуы мүмкін» деп болжады.
Дегенмен Алматы қаласының полиция департаменті бұл ақпарат шындыққа сай еместігін хабарлады.