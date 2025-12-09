KZ
    17:18, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Полиция елордада қылмыс жиі тіркелетін орындарды атады

    АСТАНА. KAZINFORM — Жыл басынан елордадағы 171 көңіл көтеру орнында 357 қылмыс жасалған. Бұл туралы Сенатта Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілмен кездесу кезінде Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов айтты.

    Түнгі клуб
    Фото: Қызылорда облыстық полиция департаменті

    — Астанадағы жағдай ерекше алаңдатып тұр. Елордадағы 171 көңіл көтеру орнында 357 қылмыс жасалды, олардың көпшілігі түнде және таңертең ерте жасалған, - деді С. Әділов.

    Оның сөзіне қарағанда, ойын-сауық орындарының иелері тиісті шара қабылдамауынан мұндай оқиғалар жиі қайталанады.

    — 11 ай ішінде Астанада 3 431 шақырту болған, оның 90 пайызы сағат 23:00-ден кейін болды. Бұл шақыртулардың 958-і «Панаехали» дәмханасында, 349-ы «Забери меня» клубында және 262-сі «Мята» барында тіркелген. Қылмыс жиі жасалды. Мәселен, Amazon-да бес қылмыс болды, оның төртеуінде пышақтаған, соңғысы өліммен аяқталды. Алматыға қатысты статистика да жақсы емес. 3588 шақырту тіркеліп, 14-тен астам кісі өлтіру дерегі анықтылды, - деді министрдің орынбасары.

    Бұған дейін хабарланғандай, Ішкі істер министрі Ержан Сәденов көңіл көтеру орындарында ішімдік сату уақытын шектеу қажет екенін айтты.

