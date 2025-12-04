Полиция Луврды тонау ісіне қатысты барлық күдіктіні қамауға алды
АСТАНА.KAZINFORM — Француз полициясы Луврды тонау ісіндегі күдіктілерді тұтқындау операциясын аяқтады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Bild басылымының хабарлауынша, 34 пен 39 жас аралығындағы төрт ер адам тұтқындалды. Соңғы күдікті бір апта бұрын Лаваль қаласында ұсталған. Ол құрылыс алаңында тұтқындалып, қазір жеке камерада отыр. Оның адвокаттары «оның Луврда болғаны туралы ешқандай белгі жоқ» екенін мәлімдейді және олар тұтқындауға қарсы апелляциялық шағым түсіруді жоспарлап отыр.
Басылымның мәліметінше, Сена-Сен-Дени департаментінен шыққан 39 жастағы ер адам бұрын сутенерлік, жүргізуші куәлігінсіз көлік жүргізу, ұрланған заттарды сату және басқа да құқық бұзушылықтар үшін алты рет сотталған. Осындай қылмыстардың бірі үшін 2010 жылы ол екі айға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.
Тергеушілердің мәліметінше, топтың екеуі Аполлон галереясына кірген, ал қалған екеуі, соның ішінде қазір қамауда отырған ер адам, сыртта күтіп тұрған. Төртеуі де 88 миллион еуроға бағаланған корольдік зергерлік бұйымдармен қашып кеткен. Соңғы тұтқындалған адам зергерлік бұйымдарды ақ фургонмен әкеткен.
Ұрлыққа көмектесті және ықпал етті деп айыпталған істегі тағы бір күдікті осы топтағы біреудің серіктесі, ол қазір бостандықта. Тұтқындалғандардың барлығы бұған дейін ұсақ қылмыстар жасаған, ал тергеушілер ұрлықтың артында тапсырыс беруші және ұйымдастырушы бар деп санайды. Ұрланған патшалық зергерлік бұйымдардың қайда екені әлі күнге белгісіз.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Париждегі Луврге ұры түсіп, Напалеон әшекейлері қолды болғанын хабарлаған едік.
Ұрланған заттардың арасында француз патшайымдары мен императрицаларына тиесілі зергерлік бұйымдар бар. Зергерлік бұйымдардың жалпы құны 88 миллион еуроға бағаланды.
Кейінірек Лувр музейінің қауіпсіздік жүйесіне қатысты тағы бір дау шықты.