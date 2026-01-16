Полиция Шымкентте қаза тапқан студент қыздың отбасы жариялаған деректерге жауап берді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – 21 жастағы Нұрай Серікбайдың пышақ жарақаттарынан қаза табуына қатысты, марқұмның туған-туыстары қайғылы оқиғаның алдын алуға мүмкіндік болғанын мәлімдеді. Олардың айтуынша, марқұм қудалау мен қорқыту деректері бойынша бірнеше рет көмек сұрап құқық қорғау органдарына жүгінген, алайда жолданған өтініштер тиісті деңгейде қаралмаған.
Қайғылы оқиғадан кейін Нұрайдың жақындары әлеуметтік желілерде қыздың бірнеше ай бойы үнемі қорқынышта өмір сүргенін баяндаған жазбалар жариялады.
Олардың айтуынша, кісі өлтіруге күдікті Аймахан Шерхан – Нұрайдың оған тұрмысқа шығудан бас тартқанынан кейін қудалауды бастаған.
Туыстары Нұрайдың мектепті үздік бітіріп, Алматыда оқығанын, қысқы демалысқа Шымкентке келгенін айтады. Күдіктімен ол тойда танысқан. Сол күннен бастап ер адам бойжеткеннің қыр соңына түсіп алған. Қыздың бас тартуынан кейін жігіт оны жиі мазалай бастаған, тіпті Алматыдан Шымкентке күштеп алып қашқан. Туыстары полициямен бірге күдіктінің үйіне барып, қызды алып кеткен.
Жақындары оның қауіпсіздігіне алаңдап, арыз жазған. Кейінірек Нұрай татуласуға келісіп, ер адам қудалауды тоқтатуға уәде берген. Алайда қорқыту мен мазалау одан әрі жалғасқан.
Туыстарының сөзінше, ер адам Нұрайға және оның құрбыларына әлеуметтік желілер арқылы хат жазған, сабақ кестесін анықтаған, оқу орнына барған, телефон арқылы қорқытқан және үйінің маңында аңдыған. Бойжеткен хат алмасуларды тіркеп, скриншоттар жасап, полицияға жүгінген.
– Ол Нұрайға: «Сен мені түрмеге отырғыза алмайсың», деп айтқан. Нұрай үнемі қорқынышта өмір сүрді. Ағасы оны сабаққа апарып, қайта алып кетуге мәжбүр болды. Біз полицияға да, прокуратураға да жүгіндік, бірақ іс жүзінде ештеңе жасалмады. Егер сол кезде тиісті шаралар қабылданып, мамандар мен психологтар тартылғанда, бұл қылмыс болмас еді, – дейді туыстары.
Марқұмның туыстары барлық қауіп белгілеріне қарамастан, жағдай бақылауға алынбағанын айтады. Өкініштісі сол, 11 қаңтарда бойжеткен қаза тапты.
Полиция не деді?
Kazinform агенттігінің жолдаған сұрауына жауап берген полиция департаменті марқұмның туыстары айтқан барлық деректер сотқа дейінгі тергеу аясында тексеріліп жатқанын хабарлады.
– Шымкент қаласында 21 жастағы қызды өлтіру фактісі бойынша барлық мән-жайды анықтауға бағытталған жедел-тергеу іс-шаралары жалғасып жатыр. Күдіктіге қатысты сот санкциясымен қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қаза тапқан қыздың туыстары келтірген барлық уәждер мен деректер тексеріліп жатыр. Сотқа дейінгі тергеу нәтижелері бойынша құқықтық баға беріледі. Қылмыстық істің тергелу барысы Шымкент қаласы полиция департаменті бастығының жеке бақылауында, – деді қалалық ПД баспасөз хатшысы Бағлан Исатаева.
Сонымен қатар бұған дейін берілген өтініштердің қаралмауы мүмкін деген жайтқа байланысты полиция барлық келтірілген уәждердің тексеріліп жатқанын мәлімдеді.
Бұдан бұрын аталған оқиға бойынша 28 жастағы күдікті ер адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалғанын жазған едік.