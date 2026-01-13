KZ
    10:25, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шымкентте 21 жастағы қызды пышақтап өлтірді деген күдікті ұсталды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкентте жедел-іздестіру іс-шаралары барысында 21 жастағы қызды өлтірді деген күдікті ер адам ұсталды.

    Шымкентте 21 жастағы қызды пышақтап өлтірді деген күдікті ұсталды
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Іздеу жұмыстарына қалалық Полиция департаментінің жеке құрамы толықтай жұмылдырылды. Қаланың кіреберіс және шығаберіс бағыттарында бақылау күшейтіліп, аумақты жан-жақты тексеру жүргізілді.

    Күдікті қала аумағынан шамамен 10 шақырым қашықтықтағы ашық жерде анықталып, ұсталды.

    – Қазіргі таңда 28 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алдын ала мәліметке сәйкес, күдікті марқұммен бұрын таныс болған. Қылмыстың себептері мен мән-жайы тергеу барысында анықталады, - деп хабарлады қалалық Полиция департаменті.

    Аталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалып, кешенді жедел-тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

    Бұдан бұрын Шымкентте 21 жастағы қызды пышақтап өлтірген адам іздестіріліп жатқанын жазған едік.

    Қылмыс Шымкент Полиция
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
