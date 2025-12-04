Pornhub-тың бұрынғы иесі Лукойл активтерін сатып алмақшы
АСТАНА.KAZINFORM - Pornhub веб-сайтын қоса алғанда, ересектерге арналған ойын-сауық компаниялары тобының бұрынғы иесі, аустриялық бизнесмен Бернд Бергмайр АҚШ Қаржы министрлігіне ресейлік Лукойл мұнай компаниясының халықаралық активтерін сатып алу туралы ұсыныспен жүгінді, деп хабарлайды Reuters.
АҚШ Ресейдегі ірі жеке мұнай өндіруші Лукойлға қарсы санкция салды.
Санкциялар Лукойл компаниясын өзінің шетелдік активтерін сату туралы жариялауға мәжбүр етті, Exxon Mobil және Chevron қызығушылық танытты.
Бергмайр өзі қызығушылық танытқан активтерді ашудан бас тартты. Кейбір бағалаулар бойынша, инвестиция үшін ең тартымды актив — Венада орналасқан Лукойл International GmbH, ол Еуропадағы мұнай өңдеу зауыттарына, Қазақстандағы, Өзбекстандағы, Ирактағы және Мексикадағы мұнай кен орындарындағы үлестерге және бүкіл әлем бойынша жүздеген бөлшек сауда жанармай құю станциясына иелік етеді. Оның активтері 22 миллиард долларға бағаланады.
Өткен айда АҚШ Қаржы министрлігі компанияларға Лукойлмен 13 желтоқсанға дейін келіссөздер бастауға рұқсат бергеннен кейін Лукойлдың шетелдік активтеріне қызығушылық артты.
Бергмайр 1990 жылдары Нью-Йорктегі Goldman Sachs компаниясында инвестициялық банкир болып жұмыс істегені, кейінірек жеке меншік капиталға ауысқаны туралы хабарланды. Ол 2023 жылы канадалық компанияға сатылған Pornhub, RedTube және YouPorn сияқты веб-сайттарға иелік ететін Люксембургтегі MindGeek компаниясының негізгі иесі. 2021 жылы The Sunday Times Rich List Бергмайрдың байлығын кем дегенде 1,2 миллиард фунт стерлингке (1,6 миллиард АҚШ доллары) бағалады.
Бұған дейін Лукойл өзінің халықаралық активтерін сату ниетін жариялаған болатын.