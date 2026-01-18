Португалияда президенттік сайлау басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Португалияда президенттік сайлау өтіп жатыр, деп жазды ТАСС.
Ең жоғары мемлекеттік лауазымға 11 кандидат (10 ер адам және бір әйел) үміткер. Алдын ала дауыс беру нәтижелері түнде жарияланады деп күтілуде. Егер ешбір кандидат сайлаушылардың 50%-дан астам дауысын жинай алмаса, 8 ақпанда Португалияда екінші тур өтеді.
Қазіргі президент Марселу Ребелу ди Соуза 2016 жылы өз лауазымын атқаруды бастаған, ал 2021 жылы қайта сайланды. Ол енді осы қызметке қайта үміткер бола алмайды, себебі жергілікті заңнамаға сәйкес бір адам үш рет қатарынан қайта сайлануға тыйым салынады.
Сайлау алдындағы сауалнамаларға сәйкес, ешбір кандидат бірінші турда 50%-дан артық дауыс жинай алмайды деп болжануда. Бұл жағдайда екінші тур өтеді, оған тек ең көп қолдау жинаған екі үміткер қатысады. Соңғы рет осындай жағдай 1986 жылы болған.
Еске сала кетейік, Португалия президенті лауазымына 11 үміткер таласатынын жазған едік.