Португалиядағы президенттік сайлауда социалистік партияның бұрынғы бас хатшысы көш бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Дауыс берушілердің 66%-дан астамы Антониу Жозе Сегуроға дауыс берді. Бұл нәтиже бюллетеньдердің шамамен 97%-ы саналғаннан кейін белгілі болды, деп хабарлайды ТАСС.
Социалистік партияның бұрынғы бас хатшысы Антониу Жозе Сегуро Португалиядағы президенттік сайлаудың екінші кезеңінде алда келеді.
Оған сайлаушылардың 66 пайыздан астамы дауыс берген. Оның бәсекелесі Андре Вентура, әсіре оңшыл «Жетеді!» партиясының көшбасшысы шамамен 33% дауыс жинады.
63 жастағы Сегуро ұзақ уақыт саясаткер, соңғы жылдары мұғалім болып жұмыс істеген. Ол 1962 жылы Испания шекарасына жақын Пенамакор қаласында дүниеге келген. Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша жоғары білім алған. Жас кезінен саясатқа белсене араласып, әрқашан социалистік партиямен байланыста болды. Ол қазір БҰҰ-ның Бас хатшысы Антониу Гутерриш үкіметінде қызмет етті және Еуропарламент депутаты ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік алды. 2011 жылдан 2014 жылға дейін социалистік партияның бас хатшысы болды. Партияішілік сайлаудан кейін сол кездегі Лиссабон кеңсесі Антонио Коста жеңіске жетіп, кейіннен Португалияның премьер-министрі, содан кейін Еуропалық Кеңестің төрағасы болды.
Португалиядағы президенттік сайлаудың екінші кезеңін өткізу аса қажет болды. Себебі президенттікке үміткерлердің ешқайсысы бірінші кезеңде 50 пайыздан артық дауыс жинай алмады. Мұндай жағдай соңғы рет 1986 жылы болған.
Айта кетейік, Португалияда президенттік сайлау 18 қаңтар күні басталды. Ең жоғары мемлекеттік лауазымға 11 кандидат (10 ер адам және бір әйел) үміткер болды.