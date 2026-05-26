Прагматизм мен тепе-теңдік: Қазақстан мен Ресейдің энергетикалық әріптестігі қалай дамып келеді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан мен Ресей Федерациясы энергетика саласындағы ұзақ мерзімді әрі өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастырып келеді. Бұл бағыт екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің маңызды тетіктерінің бірі болып қала береді.
ҚР Энергетика министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, өзара іс-қимыл отын-энергетика кешенінің барлау және өндіру, электр энергетикасы мен ресурстарды тасымалдау секілді кең ауқымды салаларын қамтиды. Бүгінде салалық ведомстволардың жұмысы өзара уағдаластықтардың берік негізінде құрылған: бірлескен жобалар тұрақты әрі тиімді іске асырылып, барлық жұмыс үдерістері сындарлы және жедел түрде шешімін тауып жатыр.
Тараптар энергетикалық қауіпсіздік мәселелеріне, ұлттық энергетикалық жүйелердің тұрақты жұмыс істеуіне және көлік-логистикалық дәліздердің тиімділігін арттыруға ерекше назар аударып отыр.
Мұнай саласында экспорттық бағыттар тұрақты әрі үздіксіз жұмыс істеп тұр. Атап айтқанда, Каспий құбыр консорциумының (КҚК) инфрақұрылымын пайдалану негізгі басымдықтардың бірі болып қалып отыр. Бұл бағыт қазақстандық мұнайды сыртқы нарықтарға сенімді жеткізуде маңызды рөл атқарады.
Газ саласында көмірсутектерді өңдеу және табиғи газдың өңірлік транзитін қамтамасыз ету мәселелері бойынша кооперация кеңейіп келеді. Мұндай диалог өңірдің энергетикалық байланысын нығайтып, тұтынушыларды сенімді қамтамасыз ету деңгейін арттыруға ықпал етеді.
Ұлттық электр желілерінің қатар жұмыс істеуі де өзінің тиімділігін дәлелдеп отыр. Электр энергетикасы саласында бірыңғай теңгерімді сақтау, электр энергиясымен техникалық алмасу және энергиямен жабдықтаудың өзара сенімділігін қамтамасыз ету бағытында диспетчерлік орталықтардың өзара іс-қимылы тұрақты түрде күшейіп келеді.
Қазақстан мен Ресей арасындағы энергетикалық әріптестік өңірлік тұрақтылықтың маңызды факторы болып қала отырып, екі елдің макроэкономикалық дамуына сенімді серпін беруде.
Осыған дейін Қазақстан мен Ресей бірлескен энергетикалық жобаларды талқылаған болатын.