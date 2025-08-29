Премьер-лига: «Астана» елордада «Қайсарды» ірі есеппен жеңді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Қазақстан Премьер-лигасының кейінге қалдырылған 19-турында «Астана» мен «Қайсар» кездесті.
Ойын барысында елордалық клубтан Александр Марочкин 19-минутта есеп ашса, одан кейін Макс Эбонг 21-минутта басымдықты арттырды.
Ойынның 38-минутында қызылордалық клубтан Нұрдәулет Ағзамбаев есеп айырмасын қысқартса, екінші кезеңде елордалық клубтан Усман Камара 54, Назми Грипши 57, Марин Томасов 61-минутта мергендік танытты.
Осылайша «Астана» қарсыласын 5:1 есебімен жеңіп, турнир кестесінде 46 ұпаймен бірінші орынға көтерілді.
Аталған ойын алдымен 3 тамызға жоспарланған еді. Дегенмен сол уақытта кездесудің өтетін күнінің өзгеруіне елордалық клубтың UEFA Конференция лигасында сынға түсуі себеп болды.
Дегенмен олар жарысты үшінші іріктеу кезеңінде Швейцарияның «Лозанна» командасынан (0:2, 1:3) жеңіліп, еурододадағы жорығын аяқтады.
Сондай-ақ 22-турдағы «Оқжетпес» (Көкшетау) мен «Қайрат» (Алматы) кездесуі 31 тамызға шегерілді. Бұл шешім алматылық клубтың еурокубок ойындарына қатысуына байланысты қабылданып отыр.
Енді 23 тур ойындары 13 және 14 қыркүйек күндері өткізіледі.