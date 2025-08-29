KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:31, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Премьер-лига: «Астана» елордада «Қайсарды» ірі есеппен жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Қазақстан Премьер-лигасының кейінге қалдырылған 19-турында «Астана» мен «Қайсар» кездесті. 

    Премьер-лига: «Астана» елордада «Қайсарды» ірі есеппен жеңді
    Фото: «Астана» футбол клубы

    Ойын барысында елордалық клубтан Александр Марочкин 19-минутта есеп ашса, одан кейін Макс Эбонг 21-минутта басымдықты арттырды. 

    Ойынның 38-минутында қызылордалық клубтан Нұрдәулет Ағзамбаев есеп айырмасын қысқартса, екінші кезеңде елордалық клубтан Усман Камара 54, Назми Грипши 57, Марин Томасов 61-минутта мергендік танытты.

    Осылайша «Астана» қарсыласын 5:1 есебімен жеңіп, турнир кестесінде 46 ұпаймен бірінші орынға көтерілді. 

    Аталған ойын алдымен 3 тамызға жоспарланған еді. Дегенмен сол уақытта кездесудің өтетін күнінің өзгеруіне елордалық клубтың UEFA Конференция лигасында сынға түсуі себеп болды.
    Дегенмен олар жарысты үшінші іріктеу кезеңінде Швейцарияның «Лозанна» командасынан (0:2, 1:3) жеңіліп, еурододадағы жорығын аяқтады.

    Сондай-ақ 22-турдағы «Оқжетпес» (Көкшетау) мен «Қайрат» (Алматы) кездесуі 31 тамызға шегерілді. Бұл шешім алматылық клубтың еурокубок ойындарына қатысуына байланысты қабылданып отыр.

    Енді 23 тур ойындары 13 және 14 қыркүйек күндері өткізіледі.

    Тегтер:
    Астана "Қайрат" ФК Спорт Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар