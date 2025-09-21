KZ
    23:19, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Президент АҚШ-та қазақ мәдениетін дәріптеп жүрген Смитсон институтына алғыс айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Смитсон институтының басшылығымен кездесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент Смитсон институтының басшылығымен кездесті
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Смитсон орталығының халық шығармашылығы және мәдени мұра арнайы жобалары жөніндегі директоры Халле Батвинге қазақ мәдениетін АҚШ-та белсенді түрде дәріптеп жүргені үшін алғыс айтты.

    Президент Смитсон институтының басшылығымен кездесті
    Фото: Ақорда

    — Орталық жанынан құрылған Қазақстанның мәдени мұра қоры ұлттық мәдениетіміз бен өнерімізді насихаттаумен, сондай-ақ қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрі және рухани өмірін зерттеуге арналған бірлескен ғылыми жобаларды ұйымдастырумен айналысады. Мемлекет басшысы мәдени дипломатия Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеретініне сенім білдірді, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Смитсон институты — әлемнің ең ірі мәдени, білім беру және ғылыми-зерттеу кешендерінің бірі. Оның құрамына 21 музей мен галерея, 14 ғылыми және білім беру орталығы, кітапханалар мен ұлттық зообақтар кіреді.

    Бұдан бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев Educational Testing Service (ETS) компаниясының президенті және бас атқарушы директоры Амит Севакты қабылдағанын жаздық.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
