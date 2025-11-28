KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:31, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Албания халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Албания Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Президент Албания халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады
    Фото: Ақорда

    — Қасым-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайды Албания Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Президент жеделхатында екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынастың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ бірлескен күш-жігердің арқасында екіжақты ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайдың аса жауапты қызметіне толағай табыс, ал албан халқына құт-береке тіледі, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы әлем біріншіліктерінде топ жарған жас шахматшылармен кездесті.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Тәуелсіздік күні Албания Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар