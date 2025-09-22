KZ
    12:15, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қазақстан БҰҰ Бас ассамблеясы сессияларына қатысқан кездегі бірегей суреттер

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент архиві Kazinform агенттігіне 1990 жылдардың соңында еліміз БҰҰ Бас ассамблеясы сессияларына қатысқан кездегі эксклюзив кадрларды ұсынды. Архив ұсынған суреттерде сол кездегі еліміздің Сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт Тоқаев бейнеленген.

    Фото: Президент архиві

    Атап айтқанда, суреттің бірі 1997 жылдың 30 қыркүйегінде БҰҰ Бас ассамблеясының Нью-Йоркте өткен 52-сессиясында, екіншісі 1999 жылдың 24 қыркүйегінде БҰҰ Бас ассамблеясының 54-сессиясында түсірілген. Бұл сессия да Нью-Йоркте өтті.  

    Фото: БҰҰ Бас ассамблеясының 52-сессиясы, Нью-Йорк, 1997 жылдың 30 қыркүйегі. Президент архиві
    Фото: БҰҰ Бас ассамблеясының 54-сессиясы, Нью-Йорк, 1999 жылдың 24 қыркүйегі. Президент архиві

    Кейінірек, 2011 жылдың наурызында Қасым-Жомарт Тоқаев дипломатиялық миссиясын халықаралық деңгейде жалғастырып, БҰҰ Бас хатшысының орынбасары қызметіне тағайындалды әрі ұйымның Женевадағы бөлімшесінің Бас директоры болды.

    Естеріңізге сала кетсек, 9 қыркүйекте БҰҰ бас ассамблеясының мерейтойлық 80-сессиясы жұмысын бастады. Халықаралық ұйым 80 жылдың ішінде соғыстан кейінгі бітімгершіліктен жаһандық гуманитарлық миссияға дейінгі жолдан өтті.

    Айта кетейік, 21 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нью-Йоркке жұмыс сапары басталды. Сапар аясында Президент БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық 80-ші сессиясы аясындағы Жалпы дебатта сөз сөйлейді. 

    Тегтер:
    БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Архив Халықаралық ұйымдар БҰҰ
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
