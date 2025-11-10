KZ
    Президент әскерде қаза тапқан сарбаздарға қатысты істі тергеу кезінде заңның сақталуын қадағалауды тапсырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент әскерде қаза тапқан сарбаздардың аналарынан түскен арыз-шағымды 12 күн ішінде қарастыруы керек. Бұл реттеу заңның сақталуын қадағалау маңызды. Мемлекет басшысы Бас прокурорға осындай тапсырма берді.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы өзінің Telegram парақшасында ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай жазды.

    - Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокурорға әскерде қаза тапқан сарбаздардың аналарынан түскен арыз-шағымды 12 күн ішінде қарастырып, істі тергеу барысында заңның сақталуына баға беруді тапсырды, - делінген хабарламада. 

    Осыған дейін Маңғыстау облысында сарбаз қайтыс болғаны туралы жаздық.

    Сондай-ақ Алматыда сарбаз әскери бөлім ғимаратының үшінші қабатынан секіріп кеткені туралы хабарладық.

     

