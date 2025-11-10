21:20, 10 Қараша 2025 | GMT +5
Президент әскерде қаза тапқан сарбаздарға қатысты істі тергеу кезінде заңның сақталуын қадағалауды тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Президент әскерде қаза тапқан сарбаздардың аналарынан түскен арыз-шағымды 12 күн ішінде қарастыруы керек. Бұл реттеу заңның сақталуын қадағалау маңызды. Мемлекет басшысы Бас прокурорға осындай тапсырма берді.
Бұл туралы өзінің Telegram парақшасында ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай жазды.
- Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокурорға әскерде қаза тапқан сарбаздардың аналарынан түскен арыз-шағымды 12 күн ішінде қарастырып, істі тергеу барысында заңның сақталуына баға беруді тапсырды, - делінген хабарламада.
Осыған дейін Маңғыстау облысында сарбаз қайтыс болғаны туралы жаздық.
Сондай-ақ Алматыда сарбаз әскери бөлім ғимаратының үшінші қабатынан секіріп кеткені туралы хабарладық.