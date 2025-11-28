Президент: Ауыл әкімдері міндетті түрде білікті маман болуға тиіс
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл әкімдері міндетті түрде білікті маман болуға тиіс екенін айтты.
Президенттің дерегінше, қазіргі ауыл әкімдерінің 60 пайызға жуығы осы қызметке алғаш рет сайланды. Бұл — жергілікті билік құрамы біршама жаңарды деген сөз. Алайда сайлауда жеңіске жету — алдағы үлкен жұмыстың басы ғана.
«Әкім болдым, толдым» деп отыруға болмайтыны түсінікті. Әкімдер өздерінің мықты басшы екенін іс жүзінде дәлелдеуі керек. «Басшының бағы — ел-жұрттың қамы» деп бекер айтылмаған. Нағыз елге сыйлы әкім болу үшін ауылдың ахуалын жақсы білу де аздық етеді. Халықтың сенімін ақтап, елдің береке-бірлігін нығайту үшін жұмыс істеу керек.
Әкім мемлекеттік деңгейде жасалып жатқан өзгерістерді жергілікті жерде жүзеге асыруға қабілетті болуы қажет. Кәсіби тұрғыдан білікті әрі еңбекқор әкім сайлаушылардың сенімін ақтай алады. Сондықтан ауыл әкімдерінің басқару ісіндегі шеберлігін арттыру өте маңызды», — деді Президент.
Ол әкімдердің арасында бұрын билік жүйесінде жұмыс істемеген азаматтардың да бар екенін жеткізді.
«Олардың тәжірибесі аз екені түсінікті. Осы бағытта „Amanat“ партиясының бастамасымен „Әкімдер мектебі“ жобасы қолға алынды. Әрине, мұндай курстар жоғары білімнің орнын баса алмайды. Сондықтан университеттерде оқытылатын „Мемлекеттік және жергілікті басқару“ бағдарламасын талапқа сай өзгерту керек.
Ауыл-аймақтарды басқару, көшбасшылық қабілетті дамыту мәселесі назардан тыс қалған. Ал бұл жұмыспен ең алдымен Мемлекеттік қызмет істері агенттігі шұғылдануы керек. Құзырлы министрлікпен бірлесіп, ауыл әкімдерін даярлауға белсенді түрде кірісу қажет», - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, Президент алғашқы Жарлығының ауылды дамытуға арналғанын еске салды.