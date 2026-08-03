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    Президент автономды роботтың мүмкіндіктерімен танысты

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өткен Жасанды интеллект бойынша ІІІ халықаралық олимпиаданың ашылу салтанатында автономды роботтың мүмкіндіктерімен танысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    робот
    Фото: Ақорда

    Іс-шара барысында Мемлекет басшысы халықаралық олимпиаданың құрылымымен, байқау тапсырмаларымен және автономды роботтың мүмкіндіктерімен танысты.

    Мемлекет басшысы халықаралық олимпиаданың құрылымымен, байқау тапсырмаларымен және автономды роботтың мүмкіндіктерімен танысты
    Фото: Ақорда

    Астана қаласында 2-8 тамыз аралығында өтетін Жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиадаға 106 елден келген 500-ден астам дарынды оқушы қатысуда. Олар ЖИ үлгілерін әзірлеу және автоматты роботтарды бағдарламалау сайыстарында бақ сынайды.  

    Мемлекет басшысы халықаралық олимпиаданың құрылымымен, байқау тапсырмаларымен және автономды роботтың мүмкіндіктерімен танысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы халықаралық олимпиаданың құрылымымен, байқау тапсырмаларымен және автономды роботтың мүмкіндіктерімен танысты
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өткен Жасанды интеллект бойынша ІІІ халықаралық олимпиаданың ашылу салтанатында сөз сөйлеген еді

     

    Олимпиада Қасым-Жомарт Тоқаев Жасанды интеллект Робототехника Цифрлық даму Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар