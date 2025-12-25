15:03, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Президент Dala Glass әйнек өндіретін кәсіпорын қызметімен танысты
ТАРАЗ. KAZINFORM - Жамбыл облысында жұмыс сапарымен жүрген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Dala Glass әйнек өндіретін кәсіпорын қызметімен танысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Зауыт биыл жазда іске қосылған. Жобаға салынған инвестиция 1 миллиард теңгені құрайды. Жылына 500 мың шаршы метр әйнек шығару жоспарланып отыр. Бүгінде аталған нысанда 50 адам жұмыс істейді.
Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпорын қызметкерлерімен әңгімелесіп, олардың еңбегіне табыс тіледі.
Айта кетейік, осыған дейін Мемлекет басшысы «Тараз» шағын индустриалдық аймағын аралап көрген болатын.