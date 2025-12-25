KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:03, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент Dala Glass әйнек өндіретін кәсіпорын қызметімен танысты

    ТАРАЗ. KAZINFORM - Жамбыл облысында жұмыс сапарымен жүрген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Dala Glass әйнек өндіретін кәсіпорын қызметімен танысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент Dala Glass әйнек өндіретін кәсіпорын қызметімен танысты
    Фото: Ақорда

    Зауыт биыл жазда іске қосылған. Жобаға салынған инвестиция 1 миллиард теңгені құрайды. Жылына 500 мың шаршы метр әйнек шығару жоспарланып отыр. Бүгінде аталған нысанда 50 адам жұмыс істейді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпорын қызметкерлерімен әңгімелесіп, олардың еңбегіне табыс тіледі.

    Айта кетейік, осыған дейін Мемлекет басшысы «Тараз» шағын индустриалдық аймағын аралап көрген болатын. 

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өнеркәсіп Экономика Жамбыл облысы Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар