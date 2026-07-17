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    Президент Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясының ашылу салтанатына қатысты

    АСТАНА.KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясының ашылуы салтанатына қатысты. Бұл туралы Ақорда хабарлады.

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    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен Шанхайға жұмыс сапарымен барды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайдың жетекші компаниялары басшыларымен кездесті.

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    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев жаһандық ғылым мен инновация орталықтарының бірі саналатын Шанхай қаласындағы Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясы қарсаңында бас қосудың символдық мәні зор екенін айтты.

    Президент: Қазақстан қытайлық инвесторлар үшін әрдайым қолайлы бизнес орта жасауға дайын екенін жеткізді.

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    Фото: Ақорда

    Тоқаевтың Қытайға сапары кезінде 70-тен астам коммерциялық келісімге қол қойылды.

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    Фото: Ақорда
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жасанды интеллект Ақорда
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар