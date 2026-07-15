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    Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхайға жұмыс сапарымен барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен Шанхайға жұмыс сапарымен барды.

    Тоқаев Шанхайға жұмыс сапарымен барды
    Фото: Ақорда

    Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, ертең Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізеді.

    Тоқаев Шанхайға жұмыс сапарымен барды
    Фото: Ақорда

    Бұдан бөлек, қытай компанияларының жетекшілерімен дөңгелек үстел өтеді.

    17 шілде күні Президент Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясына (WAIC) қатысады. Жиын «Жарқын болашақ үшін жасанды интеллект саласындағы серіктестік» тақырыбына арналып отыр.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхайға жұмыс сапарымен барды
    Фото: Ақорда

    Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар Әмірі шейх Тәмим бен Хамад Әл Тәниге және оның әулетіне Әмір-Әке шейх Хамад бен Халифа Әл Тәнидің дүниеден озуына байланысты көңіл айту үшін Дохаға барған еді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар