    17:14, 07 Сәуір 2026 | GMT +5

    Президент еңбек жағдайларын жетілдіруге қатысты заңға қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Жұмысшы мамандықтар жылы: колледж бағдарламалары жаңарып жатыр
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    -Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қауіпсіз еңбек жағдайларын жетілдіру, жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, делінген хабарламада.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Осыған дейін Мемлекет басшысы Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияға қатысты заңға қол қойған болатын.

     

    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Соңғы жаңалықтар