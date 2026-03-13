ҚР президентінің телерадиокешені
    19:21, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент Ербол Хамитовты қысқы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы атануымен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы биатлоншы Ербол Хамитовты Италияда өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы атануымен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: DSP Parasport

    Президент спортшының табанды еңбек пен ерік-жігердің арқасында қиын жолды еңсеріп, керемет жетістікке қол жеткізгенін атап өтті. Бұл — шынайы құрметке лайық.

    Қазақстан құрама командасының ту ұстаушысы бұған дейін шаңғы жарысынан Паралимпиаданың қола жүлдегері атанған болатын.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ербол Хамитовке жарқын жеңіс, қажымас қайрат және зор денсаулық тіледі.

    Еске сала кетейік, бұған дейін қазақстандық пара биатлоншы Ербол Хамитов Паралимпиада чемпионы атанғанын жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
