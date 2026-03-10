    20:55, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент Иран аумағынан БАӘ-ні зымырандармен шабуылдау әрекеттерін айыптады

    АСТАНА. KAZINFORM –Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иран аумағынан Біріккен Араб Әмірліктерін зымырандармен және ұшқышсыз ұшу аппараттарымен шабуылдау әрекеттерін айыптады. Бұл туралы Президенттің кеңесшісі – баспасөз хатшысы Айбек Смадияров жазды. 

    Акорда Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Соның салдарынан көптеген тұрғын қаза тауып, азаматтық инфрақұрылымға нұқсан келді.

    Мемлекет басшысы Таяу Шығыстағы қарулы қақтығысты одан әрі ушықтыратын мұндай әрекеттерді еш ақтауға болмайды деп санайды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық даулы мәселелерді шешудің ең дұрыс жолы дипломатиялық тәсілдерге жүгіну екенін атап өтті. 

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Иранның көрші елдерге шабуылдан бас тартуын құптайтыны туралы жазған едік

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
