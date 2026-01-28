KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:02, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Президент Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлерін марапаттады

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент қызметтік борышын үлгілі атқарғаны үшін Қаржылық мониторинг агенттігінің бір топ қызметкерін мемлекеттік наградамен марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Президент Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлерін марапаттады
    Фото: Ақорда

    Бауыржан Момышұлы атындағы ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен

    Байшолақов Азамат Қанатұлы – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының кеңесшісі

    Есенов Ерік Өмірбекұлы – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы

    Президент Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлерін марапаттады
    Фото: Ақорда

    «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен

    Ержанұлы Ертілек – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ұлытау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің жедел уәкілі (анықтаушысы)

    Жаналиев Нұрбол Арысланбекұлы – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің аға тергеушісі

    Өмірбеков Ержан Малғаждарұлы – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті басқарма басшысының орынбасары

    Ысқақов Мұстафа Шорманұлы – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің аса маңызды істер жөніндегі уәкілі (анықтаушысы)

    Президент Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлерін марапаттады
    Фото: Ақорда

    «Ерен еңбегі үшін» медалімен

    Ағжанбаева Әлия Серікқызы – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Тәуекелдерді бағалау ұлттық орталығының басшысы марапатталды.

    марапат
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде өткен жиында сөйлеген сөзінде агенттік алдында көптеген күрделі әрі маңызды міндет тұрғанын атап өтті.

    марапат
    Фото: Ақорда
    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар