KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:48, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Қазақстан мен Өзбекстанның әнұрандары шырқалып, Құрмет қарауылының бастығы рапорт берді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Салтанатты рәсімнен кейін мемлекеттер басшылары бір-біріне екі елдің ресми делегация мүшелерін таныстырды.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Сапар бағдарламасына сәйкес ертең президенттер келіссөздер жүргізеді.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёевтің төрағалығымен Қазақстан-Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысы өтеді.

    Бұдан бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барғаны хабарланды.

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Шавкат Мирзиёев Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар