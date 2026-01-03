11:33, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5
Президент Қылмыстық-процестік кодекске толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Қылмыстық кодексіне және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне толықтырулар енгізіледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
— Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, — делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
Бұдан бұрын Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының шешімдерін орындау және заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.