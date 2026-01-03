KZ
    11:33, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Президент Қылмыстық-процестік кодекске толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Қылмыстық кодексіне және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне толықтырулар енгізіледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Қылмыстық кодекс
    Фото: Kazinform

    — Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, — делінген хабарламада.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Бұдан бұрын Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының шешімдерін орындау және заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
