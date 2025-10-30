KZ
    17:02, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент «Қызылорда-нан» цехына барды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қызылорда-нан» цехына барды, деп хабарлайды Ақорда.

    Президент «Қызылорда-нан» цехына барды
    Фото: Ақорда

    «Қызылорда-нан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің нан-тоқаш, кондитерлік және макарон өнімдерін өндіретін кешені биыл қазан айында іске қосылды.

    Жобаның жалпы құны – 5,6 миллиард теңге. Өндіріс толығымен автоматтандырылған.

    Өнімдердің 30 пайызға жуығы кәсіпорынның жеке сауда желілері арқылы сатылады, ал 70 пайызы қала аумағындағы және маңындағы дүкендерге жеткізіледі.

    Айта кетейік, Президент «Сыр жұлдыздары» шығармашылық-инновациялық академиясының қызметімен танысты.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда облысы Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
