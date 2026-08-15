Президент Конго Африка құрлығындағы Қазақстанның маңызды серіктесі санайтынын айтты
АСТАНА.KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Республикасының Президенті Дени Сассу-Нгессо мен оның отандастарын ұлттық мейрамы — Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
Президент еліміз Конго Республикасын Африка құрлығындағы маңызды серіктес санайтынын атап өтті. Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Дени Сассу-Нгессоның жауапты қызметіне толайым табыс, достас Конго халқына құт-береке тіледі.
Айта кетейік, бұған дейін Президент Үндістан Республикасын Тәуелсіздік күнімен құттықтады.