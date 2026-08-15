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    Президент Конго Африка құрлығындағы Қазақстанның маңызды серіктесі санайтынын айтты

    АСТАНА.KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Республикасының Президенті Дени Сассу-Нгессо мен оның отандастарын ұлттық мейрамы — Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.

    Президент Конго Республикасын Африка құрлығындағы маңызды серіктес санайтынын айтты
    Фото: Ақорда

    Президент еліміз Конго Республикасын Африка құрлығындағы маңызды серіктес санайтынын атап өтті. Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Дени Сассу-Нгессоның жауапты қызметіне толайым табыс, достас Конго халқына құт-береке тіледі.

    Айта кетейік, бұған дейін Президент Үндістан Республикасын Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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